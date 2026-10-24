У Києві прогриміли вибухи

Російські війська завдають ударів по Києву. У столиці чути вибухи.

Київ опинився під атакою реактивних дронів.

Які наслідки ударів по Києву?

О 14:42 для столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що на місто прямують реактивні безпілотники.

Біля 15:00 у Києві пролунали вибухи.

О 15:04 військові повідомили про нові швидкісні дрони, які летіли на столицю з півночі.

О 15:12 монітори уточнили, що 5 реактивних БпЛА рухаються на Київ та його околиці.

Наразі офіційної інформації про постраждалих чи руйнування немає.

Окрім Києва, під атакою перебуває і область.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО,

– заявили в ОВА.

Нагадаємо, вранці Росія вже била по Києву. Тоді під ударом опинився Оболонський район. Внаслідок влучання зруйновано одноповерховий приватний житловий будинок. Ще дві людини постраждали.

Зауважимо, що окупанти продовжують робити ставку на терор столиці. 22 жовтня росіяни завдали масованого ракетного удару по місту. Це сталося одразу після переговорів Володимира Путіна зі спецпредставником Трампа Віткоффом щодо миру в Україні.

Володимир Зеленський попередив, що ударів балістикою побільшає. Адже агресор знає, що Україні бракує перехоплювачів для Patriot, а тому скористається цим, щоб посилити атаки на Київ.