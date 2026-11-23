У Києві прогриміли вибухи: в одному з районів упали уламки БпЛА
Ворожі війська атакують Україну майже безперервно. Під ударом 23 листопада опинився Київ.
У місті прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про атаку?
Для столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. Повітряні сили ЗСУ о 7:13 попереджали про реактивний БпЛА над містом.
Вибухи було чутно близько 7:17. Відбій тривоги дали вже о 7:24.
Згодом мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в Подільському районі уламки БпЛА впали на складську будівлю. Без загоряння. На місце вирушили екстрені служби.
Якими були наслідки попередніх атак?
Увечері 22 листопада росіяни атакували Білоцерківський район. У приватному будинку спалахнула пожежа, з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.
Ще четверо людей постраждали, двох із них госпіталізували. Також пошкоджені будинок, два автомобілі та підприємство.
Удень окупанти вдарили по супермаркету Novus у Вишневому. Загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.
До того ж, під атакою вночі проти 22 листопада опинився Димер – унаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхівки. На жаль, є багато загиблих.