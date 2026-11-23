Увечері 22 листопада росіяни атакували Білоцерківський район. У приватному будинку спалахнула пожежа, з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

Ще четверо людей постраждали, двох із них госпіталізували. Також пошкоджені будинок, два автомобілі та підприємство.

Удень окупанти вдарили по супермаркету Novus у Вишневому. Загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

До того ж, під атакою вночі проти 22 листопада опинився Димер – унаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхівки. На жаль, є багато загиблих.