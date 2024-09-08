У Києві прогримів вибух на території АТП: на місце прямують рятувальники

Вранці 8 вересня у столиці пролунав вибух. На місце вже прямують рятувальники.

Це у коментарі 24 Каналу підтвердив речник ДСНС Києва. Павло Петров розповів, що вже відомо про вибух.

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Що відомо про вибух у Києві

Вибух пролунав у Голосіївському районі. Відповідний виклик надійшов до ДСНС. Речник зазначив, що підрозділи вже прямують на місце.

Зауважимо, що повітряну тривогу у Києві не оголошували. Згодом ЗМІ з посиланням на ДСНС зазначили, що вибух був побутового характеру. Це не приліт. У мережі пишуть про задимлення.

О 10:37 міський голова уточнив, що вибух "невідомого походження" стався в Голосіївському районі столиці на території АТП.

Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди,

– заявив Віталій Кличко.

Додав, що екстрені служби вже працюють на місці.

Є жертви

Згодом у ДСНС уточнили, що о 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вулмці Васильківській на території автопідприємства. Частково зруйнована двоповерхова будівля.

У ДСНС зазначили, що ймовірно, під завалами є люди. Інформація уточнюється. На місці працюють 31 рятувальник і 8 одиниць техніки.

Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають,

– заявив голова КМВА о 10:50.

Сергій Попко додав, що всі оперативні служби працюють на місці.

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