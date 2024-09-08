У Києві прогримів вибух на території АТП: на місце прямують рятувальники
Вранці 8 вересня у столиці пролунав вибух. На місце вже прямують рятувальники.
Це у коментарі 24 Каналу підтвердив речник ДСНС Києва. Павло Петров розповів, що вже відомо про вибух.
Зверніть увагу На місці вибуху у Києві виявили тіла 2 загиблих
Що відомо про вибух у Києві
Вибух пролунав у Голосіївському районі. Відповідний виклик надійшов до ДСНС. Речник зазначив, що підрозділи вже прямують на місце.
Зауважимо, що повітряну тривогу у Києві не оголошували. Згодом ЗМІ з посиланням на ДСНС зазначили, що вибух був побутового характеру. Це не приліт. У мережі пишуть про задимлення.
О 10:37 міський голова уточнив, що вибух "невідомого походження" стався в Голосіївському районі столиці на території АТП.
Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди,
– заявив Віталій Кличко.
Додав, що екстрені служби вже працюють на місці.
Є жертви
Згодом у ДСНС уточнили, що о 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вулмці Васильківській на території автопідприємства. Частково зруйнована двоповерхова будівля.
У ДСНС зазначили, що ймовірно, під завалами є люди. Інформація уточнюється. На місці працюють 31 рятувальник і 8 одиниць техніки.
Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають,
– заявив голова КМВА о 10:50.
Сергій Попко додав, що всі оперативні служби працюють на місці.
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У Білій Церкві сталась пожежа через генератор
- Зауважимо, що 1 липня сталася пожежа в приватному будинку у Білій Церкві.
- Рятувальники ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав.
- У поліції повідомили, що вибухнув генератор. Так, слідчі провели огляд пошкодженого вогнем пристрою і з'ясували, що власниця увімкнула його о 18:30. Вже близько 21:30 почула вибух.
- "Генератор був у користуванні близько 2 років і такому випадку нічого не передувало. Правоохоронці задокументували подію та опитали її учасників", – додали в поліції.