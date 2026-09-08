8 вересня, 06:49
У Києві прогримів вибух
Вранці Росія знову атакувала Київ. На столицю летів реактивний дрон.
Близько 06:40 для Києва була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
Що відомо про вибухи у Києві?
Повітряні сили попередили про реактивний дрон, який рухався на Бровари у напрямку Києва.
Монітори писали, що ворожий безпілотник перебував над Лук'янівкою. Згодом у столиці пролунав вибух.
Моніторингові канали уточнили, що дрон впав, і наразі небо над Києвом чисте.
Нагадаємо, що уночі столиця зазнала масованого обстрілу. На місто летіли реактивні дрони і балістичні ракети. Також область опинилася під ударами крилатих ракет.
За даними ДСНС, щонайменше у 5 районах міста сталися руйнування і виникли пожежі:
- у Голосіївському районі внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. За іншою адресою виникла пожежа у гаражі, вогонь поширився на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр.
- у Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці були заблоковані люди.
- у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку.
- у Подільському районі виникла пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі й гаражні бокси.
- у Дніпровському районі спалахнула пожежа в гаражах.
Станом на 06:30 відомо про 7 постраждалих і двох загиблих.