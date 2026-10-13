У Києві пролунала нова серія вибухів

Російський терор міст України триває. Під ударом 13 жовтня вчергове опинився Київ.

Там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Насамперед зауважимо, що о 17:05 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу БпЛА.

Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку Київщини. Згодом реактивний безпілотник зафіксували над столицею.

Дрон літав над лівим берегом. Близько 17:25 було чутно звуки вибухів. Уже за кілька хвилин дали відбій повітряної тривоги.

При цьому атака триває. Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки обстрілу немає.

Вочевидь, це стане відомо згодом. У такому разі ми неодмінно оновимо матеріал.

Які ще регіони були під ударом?

Протягом 13 жовтня під прицілом росіян опинилися, зокрема, західні області. Наприклад, відомо про влучання на Львівщині, там постраждали люди. Вибухи гриміли й у самому Львові, а також у Хмельницькому.

А на Харківщині ворог вдарив по цивільній евакуаційній колоні. Зранку росіяни атакували також Луцьк.