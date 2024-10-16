У Києві чули вибухи, хоч тривогу не оголошували: що відбувається

У Києві вранці 16 жовтня чули вибухи. Влада розповіла, що відбувається в регіоні.

Щоправда, у Київській області повітряна тривога лунає ще з 20:33 15 жовтня. Київ же був червоним з 22:36 15 жовтня по 00:52 16 жовтня.

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Що відбувається на Київщині

Борщагівки, Вишневе, Жуляни, Боярка – в укриття!

– заявили в телеграм-каналах.

Перед цим орієнтовно о 6:50 16 жовтня Повітряні сили ЗСУ написали, що "Шахеди"на Київщині в районі столиці.

"Можлива робота ППО, перебувайте в укриттях!" – закликали людей.

Станом на 7:22 16 жовтня наші військові фіксували "Шахеди":

на Київщині – курсом на захід;

на Черкащині: 1 Канів, один на межі Полтавської та Київської областей та в районі Умані – курсом на захід та північ;

на Кіровоградщині – курсом на Кропивницький;

на Полтавщині – в районі Кременчука та Полтави.

У Київській ОВА пояснили, де працює ППО

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в області триває повітряна тривога. Людей попросили залишатись в укриттях.

В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,

– закликали в ОВА.

До речі, вибухи в Київській області лунали орієнтовно о 6:00, вже о 06:50 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" в Київській області рухаються в район столиці, тому там можлива робота ППО.

О 06:58 монітори повідомили, що на підступах до столиці працює ППО по ворожих дронах-камікадзе.