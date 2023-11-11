У Києві пролунали вибухи: після цього оголосили повітряну тривогу
У Києві зранку 11 листопада пролунав вибух. Після цього у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Повідомлення про вибух почали ширитися у мережі близько о 8-й ранку. Тривогу у столиці оголосили о 08:02.
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У Києві ракетна небезпека
Зранку у столиці пролунав вибух. Після цього у Києві відразу оголосили повітряну тривогу. У КМДА попередили про загрозу й закликали пройти в укриття.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
– мовиться у повідомленні.
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Тим часом моніторингові телеграм-канали заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Тривога згодом поширилася й на Київську область. О 08:07 Київська ОВА також попередила про ракетну небезпеку.
Мапа повітряних тривог станом на 08:15 11 листопада
"Ракетна загроза для столиці. Не ігноруйте тривогу! Перебувайте в укриттях до відбою!", – закликав начальник КМВА Сергій Попко.
Трохи згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що потужні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, звуки вибухів – це робота ППО.
Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!
– повідомив Кличко.
В Офісі Президента нагадали, що фото і відео роботи ППО не можна публікувати. Це не тільки грає на руку російським окупантам, але за це також є відповідальність – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
У Київській ОВА уточнили, що тривога у місті та області триває, тому українцям варто подбати про власну безпеку й бути в укриттях до відбоїв. Також в ОВА повідомили, що в області відпрацювала ППО.
До слова, тривогу зранку 11 листопада оголошували й в Одеській області. Вона тривала усього 5 хвилин – з 08:06 до 08:11. На щастя, минулося без загрози для цивільного населення.
Уночі Київщину намагалися атакувати "Шахедами"
- Уночі 10 листопада росіяни атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Спрямували дрони камікадзе, зокрема, й на Київську область.
- Сили та засоби ППО усі повітряні цілі знищені на підступах до Києва. Руйнувань у столиці вдалось уникнути. В адміністрації припустили, що мета ворога – вивчити нашу систему повітряної оборони.
- Загалом, росіяни у ніч проти 11 листопада запустили 31 "Шахед" з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарська, мису Чауда в тимчасово окупованому Криму й з Курська. У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".