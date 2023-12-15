У Києві пролунали вибухи: у столиці ППО відпрацьовує по "Шахедах"

15 грудня російські військові запустили кілька груп "Шахедів". Відомо, що у Києві пролунали вибухи.

У низці областей України лунає повітряна тривога. Пов'язана вона з атакою дронами-камікадзе з різних напрямків. Відомо, що у Києві та області пролунали вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу ППО по повітряних цілях ворога.

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В столиці працює ППО. Ще одна група БПЛА рухається в бік Києва,

– сказав Віталій Кличко.

Звернімо увагу, що у Києві повітряну тривогу оголосили о 23:31. Повітряні сили зазначили, що дрони сунуть у напрямку столиці.

Вже о 23:33 Повітряні сили зазначили, що кілька груп фіксують в Яготинськоиму районі Київської області. І що вони рухаються на захід.

А вже о 23:51 написали, що БпЛА у Бориспільському районі у напрямку Києва.

У передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!

– зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

00:04 Повітряні сили попередили мешканців Києва про ракетну загрозу.

Наразі роботу ППО чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Перебувайте в укриттях!

– закликав Віталій Кличко о 00:06.

00:08 Повітряні сили попереджають: "БпЛА в Броварському районі, курсом на Київ!"

00:09 "В столиці працює ППО!" – Сергій Попко, начальник КМВА.

00:32 Віталій Кличко написав: "Вибухи в Подільському районі столиці."

00:43 Віталій Кличко попередив, що ворожі цілі у бік центру столиці.

00:56 Віталій Кличко зазначив, що загроза не минула. У бік столиці рухаються ще дві групи "Шахедів" з Чернігівщини.