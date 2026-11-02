У Києві пролунали вибухи: там працює ППО

Увечері 2 листопада Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. Вибухи під час тривоги пролунали у Києві.

Про це пише КМВА.

Що відомо?

Повітряну тривогу жовтого рівня у Києві було оголошено з 17:09. Пов'язана вона із загрозою дронових ударів.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух кількох реактивних безпілотників на Київщині. Зокрема, вони летіли на Обухів, Миронівку, Ржищів та Бориспіль.

Вже близько 18:38 жителі столиці почули звуки вибухів. У КМВА уточнили, що це було чути роботу сил протиповітряної оборони. Судячи з усього, вони знищували БпЛА у регіоні.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше дістатися укриття і перебувати там до відбою загрози.

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Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада росіяни масовано атакували Одещину. Під ударом опинилися енергетичні та цивільні об'єкти, внаслідок чого частина споживачів залишилася без світла. Через обстріл постраждали п'ятеро людей.