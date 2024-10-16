У Києві чули вибухи: ППО працює у Пуща-Водиці
Джерело:Віталій Кличко
У столиці пролунали вибухи. Над Києвом нависла загроза ударних дронів.
Близько 20:02 у столиці та в області була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про ворожий Шахед рухається з півночі у напрямку міста.
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Вибухи у Києві
Пізніше о 20:13 мер Віталій Кличко уточнив, що один БпЛА перебуває вже над Оболонню. Посадовець зазначив, що у столиці триває робота ППО.
Приблизно о 20:27 у Києві пролунали вибухи. Кличко згодом додав, що робота протиповітряної оборони відбувається й у Пуща-Водиці.
Перебувайте в укриттях!,
– закликав мер.
Як повідомляють моніторингові канали, над Києвом перебувають три "Шахеди". Один – над Дарницею, інший – над Петропавлівською Борщагівкою. Третій через Відрадний курсом на Борщагівку.
Ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину! Київ – залишайтеся в укриттях!,
– йдеться у повідомленні Повітряних сил о 20:49.
До слова, увечері 16 жовтня росіяни традиційно розпочали атаку дронами. Близько 19:30 – 20:00 дрони-камікадзе увійшли на територію України, зокрема у райони Київського водосховища та Чернігова. "Беларускі Гаюн" пише, що БпЛА зайшли до Київщини з території Білорусі. Інші джерела припускають, що дрони могли бути запущені з Брянської області Росії.