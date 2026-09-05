Росіяни атакують українську столицю. У Києві пролунали вибухи.

Після 15:03 для Києва оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів.

Що відомо про вибухи у столиці?

О 15:20 Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста з півдня рухається реактивний БпЛА. Згодом у столиці почули вибухи.

Нагадаємо, що раніше у Кремлі пообіцяли не бити по Києву. Речник Путіна Пєсков заявив, що нібито російський диктатор наказав не обстрілювати місто, починаючи з 5 вересня і упродовж наступних 3 діб. Це пов'язано із запланованим візитом переговорників США до Києва.

Уночі 5 вересня у Києві теж було гучно. За словами президента Зеленського, Росія вперше за довгий час цілеспрямовано вдарила по аеропортах Києва і Борисполя. На думку політика, це стало відповіддю Кремля на зусилля американської дипломатії.

Раніше у ЗМІ писали, що Росія хоче зірвати візит Кушнера і Віткоффа до Києва, намагаючись їх залякати.