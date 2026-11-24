У Києві вдень 24 листопада пролунали вибухи. У місті та області фіксували БпЛА.

Про це пише Суспільне та міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку

Гучно у столиці було приблизно о 15:19. А перед цим, о 15:07, Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на Білу Церкву зі сходу.

Відомо, що унаслідок атаки на Київ у Голосіївському районі сталася пожежа в складському приміщенні. Там зафіксували падіння БпЛА.

Екстрені служби прямують на місце.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що 24 листопада на Житомирщині російський БпЛА атакував залізничну станцію. Є загиблий і поранені.

Окрім того, Росія двічі за ранок атакувала Вінницю. Також є постраждалі.