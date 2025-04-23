У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль: що каже поліція
- У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль, поліція розслідує обставини інциденту.
- Інформація про постраждалих не надходила.
Вдень 23 квітня у Києві чули звук вибуху. Він пролунав у Подільському районі столиці.
Як виявилося, у Києві вибухнув автомобіль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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У Києві вибухнула автівка
Вдень у Києві на Подолі чули звук вибуху. У мережі писали, що нібито під однією з автівок здетонувала вибухівка.
У поліції Києва повідомили, що наразі встановлюють всі обставини вибуху авто у Подільському районі. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.
Поліцейські з'ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі згодом,
– додали у поліції.
Раніше у Києві сталася стрілянина. Як повідомили у поліції, зранку 22 квітня у Святошинському районі пролунали постріли. Унаслідок інциденту поранення отримав чоловік – його госпіталізували.
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини нападу на чоловіка. Зловмисника розшукують.