У Подільському районі Києва вибухнув автомобіль: що каже поліція

Вдень 23 квітня у Києві чули звук вибуху. Він пролунав у Подільському районі столиці.

Як виявилося, у Києві вибухнув автомобіль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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У Києві вибухнула автівка

Вдень у Києві на Подолі чули звук вибуху. У мережі писали, що нібито під однією з автівок здетонувала вибухівка.

У поліції Києва повідомили, що наразі встановлюють всі обставини вибуху авто у Подільському районі. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.

Поліцейські з'ясовують усі обставини та опитують очевидців. Вирішується питання правової кваліфікації. Деталі згодом,

– додали у поліції.

Раніше у Києві сталася стрілянина. Як повідомили у поліції, зранку 22 квітня у Святошинському районі пролунали постріли. Унаслідок інциденту поранення отримав чоловік – його госпіталізували.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини нападу на чоловіка. Зловмисника розшукують.