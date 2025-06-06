У Києві лунають вибухи: працюють сили ППО

Ворог обстрілює Україну дронами в ніч проти 6 червня. Мешканці столиці повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Що відомо про російську атаку на Україну 6 червня

У Києві оголосили повітряну тривогу о 00:44.

О 1:07 у Повітряних силах повідомили про небезпеку – на столицю прямували кілька "Шахедів" з півночі та півдня.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили загрозу, там заявили, що по ворожих цілях працюють сили ППО.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу вночі 6 червня. Ворог атакував ракетами та дронами. Зокрема, небезпека була на Полтавщині, Чернігівщині, Одещині та інших областях.

У Повітряних силах повідомили, що станом на 1:16 основна маса "Шахедів" у північних та центральних областях України – в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.