У Києві лунають вибухи: працюють сили ППО
- У Києві та інших областях України оголошено повітряну тривогу через обстріли "Шахедами" та ракетами в ніч на 6 червня.
- Повітряні сили та ППО України працюють над нейтралізацією загрози, зокрема, підтверджено активність у Київській міській військовій адміністрації.
- Атаки були зафіксовані на Полтавщині, Чернігівщині, Одещині та інших регіонах.
Ворог обстрілює Україну дронами в ніч проти 6 червня. Мешканці столиці повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на КМВА.
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Що відомо про російську атаку на Україну 6 червня
У Києві оголосили повітряну тривогу о 00:44.
О 1:07 у Повітряних силах повідомили про небезпеку – на столицю прямували кілька "Шахедів" з півночі та півдня.
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили загрозу, там заявили, що по ворожих цілях працюють сили ППО.
У низці областей України оголосили повітряну тривогу вночі 6 червня. Ворог атакував ракетами та дронами. Зокрема, небезпека була на Полтавщині, Чернігівщині, Одещині та інших областях.
У Повітряних силах повідомили, що станом на 1:16 основна маса "Шахедів" у північних та центральних областях України – в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.