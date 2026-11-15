У Києві пролунав вибух: росіяни вдарили дронами

Росія продовжує терор українських міст. Під ударом опинилася столиця.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку?

У ніч на 15 листопада російські окупанти атакували столицю реактивними безпілотниками. Перші вибухи місцеві мешканці почули о 1:39.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку Києва. Зокрема, БпЛА фіксували над Дарницьким масивом, а згодом повідомили про їхній рух у бік Троєщини.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки немає.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині балістичними ракетами. Унаслідок удару одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення, серед них 7-річна дитина.