У Києві прощаються із морпіхом Андрієм Кузьменком, який загинув на Донеччині

У Михайлівському золотоверхому монастирі в столиці 10 січня прощаються із офіцером-морпіхом 35 бригади морської піхоти Андрієм Кузьменком. Воїн загинув 4 січня, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал. Провести Героя в останню дорогу прийшли родичі, друзі та знайомі Андрія Кузьменка.

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На війні загинув морський піхотинець Андрій Кузьменко

У 2023 році Андрій Кузьменко добровільно став на захист України. Спочатку ніс службу на Херсонщині, а пізніше на Донеччині, де і прийняв свій останній бій.