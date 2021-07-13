У Києві провчили фанатів "русского мира", які випивали під російським прапором: епічне відео

На Хрещатику гурт молодих людей розпивав алкоголь. Поруч лежав російський прапор. Небайдужий перехожий забрав у молодиків триколор та порвав його.

Шанувальники "русского мира" заявили, що є туристами з Херсона. На аргумент перехожого, що це прапор – країни-окупанта, дівчина вдавано здивувалася: "якого окупанта?".

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Окрім того, горе-туристи "заспівали" заїжджене, що "ми ж браття" і наголосили, що "против войны" та "за мир". Також одна з учасниць компанії зауважила, що "русский мир" начебто всюди вітається.

Просто на Майдані компашка бухає під мос*альським триколором. Кажуть, що з Херсона і виявляється всюди люблять "русский мир",

– розповів автор відео.

У ході сутички шанувальники "русского мира" вимагали повернути їм російський прапор.

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Скандал з російським прапором на Хрещатику: дивіться відео