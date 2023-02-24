Зеленський нагородив захисників України під час пам'ятного заходу у Києві: потужні фото

У роковини повномасштабного вторгнення Росії у Києві провели пам'ятний захід. Учасники вшанували воїнів, які віддали життя за Україну.

На заході був присутній і президент України. Володимир Зеленський озвучив свою промову та вшанував пам'ять полеглих бійців, інформує 24 Канал.

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Президент нагородив Героїв

До пам'ятних заходів на Софійській площі долучились також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, очільник СБУ Василь Малюк, міністр оборони Олексій Резніков та інші високопосадовці.

Глава держави нагородив воїнів та рятувальників, які проявили мужність та героїзм, захищаючи незалежність України. Також Зеленський вручив посмертні нагороди рідним загиблих бійців.

Сім'я загиблого Героя прямує на вручення нагороди / Фото пресслужба ОП

Сьогодні після року вирішальної війни за незалежність України – і тут, на цьому величному місці, яке бачило Ярослава і Богдана, і Михайла, і багатьох інших, хто бився за Україну, – я хочу сказати усім вам, хто б'ється за Україну і хто живе Україною... Я хочу сказати: я пишаюся вами! Ми всі, кожен і кожна, пишаємося вами!

– наголосив президент.

У Києві відбувся пам'ятний захід / Фото пресслужба ОП

"Всі моменти нашої величної історії та пройденого народом шляху – у цій шані, в цій пам'яті, у цих словах, якими відповідають і будуть відповідати мільйони. Знаю, що будуть! Бо Україну збережено. Волю збережено. Герої – зберегли", – сказав президент.

Поранений боєць йде отримувати нагороду від Зеленського / Фото пресслужба ОП

Він також сказав, що майбутнє України й українського народу залежить від тих, хто свідомо став на військовий шлях і кого цей шлях обрав 14-го року і 24-го лютого.

Президент виголошує промову до захисників / Фото пресслужба ОП

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