У Києві вересень став рекордно спекотним за останні понад 140 років

За підсумками синоптиків вересень 2024 року в Києві став найтеплішим з 1881 року. Середньомісячна температура на 5.7 градуса за Цельсієм перевищила кліматичну норму.

За даними спостережень середньомісячна температура у вересні в Києві склала +20,6 градуса за Цельсієм, що аномально тепло для столиці, кажуть у звіті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Що кажуть синоптики

У столиці стає дедалі спекотніше. Цьогоріч вересень побив рекорди з 1881 року, перемістивши торічний на другу сходинку. Кліматичну норму перевищено на 5.7 градуса за Цельсієм.

Найхолоднішим для Києва було 19 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +10,4 градуса за Цельсієм. Найтепліше ж було 1 вересня, коли максимальна температура сягнула позначки +33 градуси за Цельсієм.

До того ж вересень в Києві цьогоріч був доволі посушливий. На проспекті Науки, 37 випало 21 міліметрів, що складає лише 36% кліматичної норми.

Раніше синоптики повідомляли, що з 30 вересня в Україну насуваються осінні холоди, а в західні області й рясні дощі.