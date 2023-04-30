Столиця – в цвіті сакури: фантастичний фоторепортаж з Києва

З приходом тепла у Києві розцвіли магнолії, сакури та тюльпани. Українська столиця в буквальному сенсі розцвіла.

Неймовірно гарні дерева можна побачити у кожному районі Києва. Цвістимуть вони ще близько 2 тижнів, повідомляє 24 Канал.

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У Києві зацвіла сакура

У сквері біля театру імені Івана Франка в Києві зацвіли сакури.

У Києві цвітуть сакури / Фото Марія Берук для 24 Каналу

Японські дерева розмалювали цвітом столицю / Фото Марія Берук для 24 Каналу

Подивитись на це фантастично красиве явище зібрались чимало охочих. Люди фотографуються у рожевому цвіті сакур.

Сакура у Києві / Фото Марія Берук для 24 Каналу

До слова, у КМДА оприлюднили перелік місць, де можна спостерігати за цвітінням японських дерев.

Помилуватися сакурами можна у Дніпровському районі на бульварі Верховної Ради та парках Андрія Малишка і "Перемога".

Кияни насолоджуються цвітінням дерев / Фото Марія Берук для 24 Каналу

У Деснянському районі сакури цвітуть у парках "Кіото", на вулицях імені Архітектора Ніколаєва та імені Сержа Лифаря, а також у сквері на вулиці Олександри Екстер.

Де можна насолодитись цвітінням сакури у Києві / Фото Марія Берук для 24 Каналу

У Дарницькому районі сакури квітнуть у парку Партизанської слави, а у Шевченківському – біля Національної опери України, на Володимирській гірці та сквері біля Золотих воріт.

У Печерському районі цвітінням можна помилуватися на бульварі Липський, у сквері Бастіонний та площі Івана Франка.

Поблизу театру імені Івана Франка розцвіли сакури / Фото Марія Берук для 24 Каналу

У Подільському районі в Куренівському парку та сквері біля кінотеатру "Жовтень", в Оболонському – у парку "Наталка".



Сакура у Києві / Фото Марія Берук для 24 Каналу

У Солом'янському районі сакури цвітуть у парку імені Миколи Зерова.

У Святошинському районі цвітінням можна помилуватися у сквері на бульварі Академіка Вернадського та парках "Совки" і "Інтернаціональний".

Цвітіння японського дерева у Києві / Фото Марія Берук для 24 Каналу