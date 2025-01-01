У Києві рятувальна операція триває у складних умовах — обвалилися сходові клітки

На жаль, перший день нового року почався для киян з трагедії. Унаслідок російського обстрілу в центрі міста загинули люди.

Обстріл у ранок 1 січня був дуже цинічним ще й тому, що били по Печерську. Зовсім поруч від місця влучання розташований Офіс Президента. 24 Канал з посиланням на телеграм-канал МВС розкаже про рятувальну операцію.

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На Печерську в будинку обвалилися сходові клітки

В МВС заявили, що в новорічний ранок у Києві загинули дві людини. Серед шістьох постраждалих є дві вагітні.

Рятувальна операція триває у складних умовах – обвалилися сходові клітки. Наразі залучені всі необхідні профільні служби, спеціальна висотна та роботизована техніка. На місці перебувало керівництво МВС. Росія вкотре показує своє звірине лице та намір вбивати наших громадян,

– написали у відомстві.

Для екстрених служб рік розпочався з важкої роботи / Фото з телеграм-каналу МВС

В МВС підсумували: для всіх людей перший день року є днем надій та сподівань. Але Росія і цього дня несе горе та смерть. Власне, як і завжди.

Кияни наводять лад, а рятувальники заспокоюють людей / Фото з телеграм-каналу МВС

Під час атаки було пошкоджено історичні будівлі. Зокрема, одну з будівель Національного Банку України та будинок 1930-х років із декоративною вежею. Останню вщент зруйнували.

Росія продовжує нищити пам'ятки / Фото з телеграм-каналу МВС

У КМДА повідомили, що через падіння уламків БпЛА в Печерському районі пошкоджено 17 будівель. Це офісні приміщення, освітній заклад, а також житлові будинки, в яких пошкоджено понад 250 квартир.

А в Святошинському районі було пошкоджено колію швидкісного трамвая на Борщагівці. Її вже відремонтували.