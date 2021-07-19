У Києві під час шаленої зливи комунальники поливали квіти: відео

19 липня 2021 , 15:03
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Джерело:

"Київ Оперативний"

У Києві у понеділок 19 липня йшла сильна злива із грозою. Водночас комунальники вирішили не скасовувати плани й поливали квіти.

Курйозне відео опублікували у соцмережах небайдужі городяни. На вулиці Мілютенка, що на Лісовому масиві, під час дощу комунальна служба поливала квіти водою з машини.

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Реакція соцмереж

У коментарях до відео люди припускають, що цей працівник просто старанно виконує обов’язки: "Сказали вилити бочку на клумби, людина і робить", пише користувач Богдан Близнюк.

Людина на роботі й сумлінно виконує свою роботу,
– пише користувач Олександр.

Більшість читачів спільноти дивуються такою поведінкою комунальників.

У Києві шалена злива, а комунальники поливають квіти: відео

Таке не вперше

  • Минулого року у Києві люди помітили, як комунальники вийшли стригти газон, коли на вулиці падає сніг.
  • Днями на Трухановому острові комунальник "косив" пісок.
Автор: Ярослав Голобородько