У Києві під час шаленої зливи комунальники поливали квіти: відео
Джерело:"Київ Оперативний"
У Києві у понеділок 19 липня йшла сильна злива із грозою. Водночас комунальники вирішили не скасовувати плани й поливали квіти.
Курйозне відео опублікували у соцмережах небайдужі городяни. На вулиці Мілютенка, що на Лісовому масиві, під час дощу комунальна служба поливала квіти водою з машини.
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Реакція соцмереж
У коментарях до відео люди припускають, що цей працівник просто старанно виконує обов’язки: "Сказали вилити бочку на клумби, людина і робить", пише користувач Богдан Близнюк.
Людина на роботі й сумлінно виконує свою роботу,
– пише користувач Олександр.
Більшість читачів спільноти дивуються такою поведінкою комунальників.
У Києві шалена злива, а комунальники поливають квіти: відео
Таке не вперше
- Минулого року у Києві люди помітили, як комунальники вийшли стригти газон, коли на вулиці падає сніг.
- Днями на Трухановому острові комунальник "косив" пісок.