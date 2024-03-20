У Києві в Шевченківському районі горіла багатоповерхівка: є загиблий

У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в багатоповерхівці. На жаль, є інформація про постраждалих.

У ДСНС повідомили, що в Києві на вулиці Марії Капніст пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники намагаються приборкати полум'я та проводять евакуацію жителів будинку.

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Полум'я швидко перекинулось на вищі поверхи

У ДСНС повідомили, що о 19:15 виникла пожежа у житловому будинку на вулиці Марії Капніст. Загоряння трапилось на 4 поверсі, однак полум'я розповсюдилось на 5 поверх та дах будинку.

Рятувальники евакуювали жителів, щоб більше ніхто не постраждав.

О 21:09 стало відомо, що пожежу остаточно ліквідовано.

На місці працювали 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також понад 40 рятувальників.

Кадри з місця пожежі: фото ДСНС

Що відомо про постраждалих

Спершу в ДСНС сказали, що постраждала 1 людина. Згодом рятувальники повідомили, що виявили тіло. Загиблого знайшли на 5 поверсі.

Загинула 1 особа та 1 постраждала,

– уточнили у відомстві.

Наразі причини трагічної пожежі невідомі, адже їх ще належить з'ясувати.

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