У Києві в Шевченківському районі горіла багатоповерхівка: є загиблий
Джерело:Головне управління ДСНС у Києві
У Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа в багатоповерхівці. На жаль, є інформація про постраждалих.
У ДСНС повідомили, що в Києві на вулиці Марії Капніст пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники намагаються приборкати полум'я та проводять евакуацію жителів будинку.
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Полум'я швидко перекинулось на вищі поверхи
У ДСНС повідомили, що о 19:15 виникла пожежа у житловому будинку на вулиці Марії Капніст. Загоряння трапилось на 4 поверсі, однак полум'я розповсюдилось на 5 поверх та дах будинку.
Рятувальники евакуювали жителів, щоб більше ніхто не постраждав.
О 21:09 стало відомо, що пожежу остаточно ліквідовано.
На місці працювали 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також понад 40 рятувальників.
Кадри з місця пожежі: фото ДСНС
Що відомо про постраждалих
Спершу в ДСНС сказали, що постраждала 1 людина. Згодом рятувальники повідомили, що виявили тіло. Загиблого знайшли на 5 поверсі.
Загинула 1 особа та 1 постраждала,
– уточнили у відомстві.
Наразі причини трагічної пожежі невідомі, адже їх ще належить з'ясувати.
До речі, нещодавно правоохоронці викрили банду, яка навмисно скоювала підпали на замовлення.
Банда за кошти підпалювала житло українців: у яких областях працювали
- Правоохоронці викрили групу паліїв, яка працювала на замовлення по всій Україні.
- Зловмисники встигли пошкодити кілька квартир та приватних будинків у 6 областях: Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській. Якби їх не затримали, з часом список регіонів розширився б.
- Банда складалася з 11 чоловіків. З них 2 організаторів та 9 "ділків".
- "Послуги з підпалу будинку" зловмисники надавали в телеграм-каналі. Ціна – від 500 до 3000 доларів, які потім ділили на всіх членів банди.
- Нині усім 11 членам банди повідомлено про підозри за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене підпалом організованою групою. Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі.