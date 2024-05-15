У Києві та ще кількох областях скасували екстрені відключення світла
15 травня 2024, 09:07Читать новость на русском
Джерело:ДТЕК
Екстрені відключення світла в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.
Про це повідомили в ДТЕК станом на 9 ранку сьогодні, 15 травня. Водночас енергетики просять споживати світло розумно, адже ситуація усе ще важка.
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"Екстрені відключення – скасовано. Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано", – ідеться у повідомленні.
Зауважимо, екстрені відключення електроенергії у перерахованих областях діяли з 6:40 ранку.
Відключення вимушені: що відомо
- 8 травня Росія атакувала Україну 55 ракетами і 21 дроном-камікадзе. Сили оборони знищили 39 ворожих ракет і 20 шахедів. Зокрема, було збито всі ракети, якими окупанти атакували Київ.
- Росія вдарила по об'єктах генерації та передавання електроенергії в 6 областях України: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій.
- В Укренерго повідомили, про пошкодження обладнання на одному з об'єктів компанії в центральному регіоні України.
- Також там зазначили, що вимуені обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу, а якщо споживання зростатиме, відключення торкнуться і побутових споживачів.
- Учора, 14 травня, ввечері у всіх областях України запровадили аварійні відключення світла.