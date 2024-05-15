У Києві та ще кількох областях скасували екстрені відключення світла

Екстрені відключення світла в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.

Про це повідомили в ДТЕК станом на 9 ранку сьогодні, 15 травня. Водночас енергетики просять споживати світло розумно, адже ситуація усе ще важка.

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"Екстрені відключення – скасовано. Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано", – ідеться у повідомленні.

Зауважимо, екстрені відключення електроенергії у перерахованих областях діяли з 6:40 ранку.

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