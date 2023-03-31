Повітряна тривога лунала у низці регіонів: прильоти у Харкові, вибухи на Запоріжжі
31 березня 2023, 00:32Читать новость на русском
У Києві та низці областей пролунала повітряна тривога. Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову та Запоріжжю.
Близько до 22:00 у Києві та низці областей оголосили про повітряну тривогу. Причиною цього стала ймовірна загроза атаки дронами-камікадзе з Півночі. Невдовзі стало відомо про ракетні обстріли Харкова та Запоріжжя.
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Де була повітряна тривогаОновлено! Станом на 02:04 відбій повітряної тривоги по всій Україні!
Станом на 22:03 повітряну тривогу оголосили у:
- Києві;
- Київській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області;
- Харківській області (з 22:09);
- Полтавській області (з 22:21);
- Запорізькій області (з 23:00);
- Дніпропетровській області (з 23:36).
Почнімо у хронологічному порядку, з чого все почалося та що відомо про чергову атаку росіян.21:19. Моніторинговий канал Monitor повідомив про те, що існує загроза пуску БпЛА з Північного напрямку. Усіх попрохали слідкувати за сигналами повітряної тривоги.21:41. У Monitor звернулися до мешканців Чернігівської області. Їх попрохали перебувати у безпечних місцях.21:42. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграмі: "Не ігноруйте тривогу".21:58. Надійшло повідомлення про рух повітряних цілей у бік Київської області.22:02. У Київській ОВА написали про загрозу атаки дронів. Також зазначили, що сили ППО напоготові.22:11. У Monitor зазначили, що Харківщина перебуває під обстрілом ракет С-300. Відразу ж місцеві телеграм-канали повідомили про те, що пролунав вибух.22:12. Відповідну інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він написав: "Харків під обстрілами". У той самий час надійшло повідомлення від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він наголосив на тому, що окупанти "знову завдають ударів". Мешканців він попрохав не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях.22:15. Monitor повідомив про 5 ракет, запущених по Харкову.22:18. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про те, що у Харкові пролунало кілька вибухів за цей час.22:21. Monitor зазначив, що у Харкові від початку повітряної тривоги пролунало 8 вибухів.22:22. Андрій Єрмак зазначив, що "російські терористи обстрілюють Харків з Бєлгородської області.22:27. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано шість прильотів. Він додав, що інформацію щодо жертв і постраждалих наразі уточнюють.23:07. Олег Синєгубов актуалізував інформацію щодо ракетного удару. Він зауважив, що попередньо внаслідок атаки пошкоджений один приватний будинок і два цивільні автомобілі в одному з районів міста. Про постраждалих відомостей немає.23:21. Надійшла інформація про повітряні цілі над Сумщиною, Полтавщиною та Чернігівщиною.23:42. У Monitor також зауважили, що БпЛА полетіли у напрямку Дніпропетровської області. 00:13. У Monitor повідомили про пуск ракет типу С-300 у напрямку Запоріжжя.00:14. Стало відомо, що у Запоріжжі пролунали вибухи.00:20. За даними Monitor, частина російських ракет до Запоріжжя не долетіла.00:26. Monitor повідомив, що 3 повітряні цілі летять на Харків і 2 на Дніпро.00:33. Відбій повітряної тривоги оголосили у Києві, Київській та Чернігівській областях.02:04. Карта повітряних тривог "позеленіла". Будьте обережними, покидаючи укриття. По всій території України наразі відсутня загроза ракетних ударів.