На Київ насувається гроза: синоптики оголосили штормове попередження

У найближчі 2 години Київ та область накриє гроза. Синоптики попередили про негоду, яка насувається на Київщину, й оголосили штормове попередження.

Небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться до кінця доби. Тому киянам варто бути обачними й дотримуватися правил безпеки під час грози.

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Киян попередили про негоду

Синоптики попередили, що на Київ та область насувається негода.

У найближчі 2 години зі збереженням до кінця доби 10 липня – гроза. І рівень небезпечності, жовтий,

– попередили синоптики.



Попередження про негоду у Києві та області / Інфографіка Укргідрометцентру

Окрім того, у Києві та області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому українцям варто бути обережними під час поводження з вогнем.

Синоптики також додають, що аномальна спека зберігатиметься до кінця тижня. Стовпчики термометрів підіймуться до рекордних +40 градусів. Температура почне падати у другій та третій декадах місяця, однак температура повітря однаково буде вищою за кліматичну норму.