У Києві встановили блокпости й "шукають ДРГ": що відбувається

В Оболонському районі Києва встановили блокпости. В ТЦК та СП заявили, що там шукають диверсійно-розвідувальні групи.

В обід в Оболонському районному ТЦК та СП у Києві повідомили у фейсбуці, що в районі шукають ДРГ. Але згодом допис про це видалили.

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В Оболонському районі шукають ДРГ

У ТЦК заявили, що в Оболонському районі за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції "проводять пошукові заходи". Зазначається, що вони шукають ворожі ДРГ.

В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи… щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога,

– мовиться в повідомленні.



Скриншот з фейсбуку Оболонського районного РТЦК та СП у Києві

У мережі повідомляють, що люди у формі спілкуються з людьми на вулицях та перевіряють документи. Зокрема про це свідчать і фото, яке опублікували у пресслужбі Оболонського районного РТЦК та СП.

На одному з фото ТЦК, яке згодом видалили, чоловік тримає листок, схожий на повістку.

Фото з фейсбуку Оболонського районного РТЦК та СП у Києві:

Редакція 24 Каналу намагалася уточнити інформацію в Оболонському ТЦК та СП, однак там не надали коментар. Згодом допис видалили.

Тим часом місцеві телеграм-канали з посиланням на КМВА пишуть, що це нібито "штатні навчання". Редакція 24 Каналу очікує на підтвердження.

24 Канал звернувся з офіційним запитом до КМВА з проханням прокоментувати ситуацію.

Варто зазначити, що російські ДРГ регулярно намагаються проникнути на Північ країни, однак вони активні у Сумській та Чернігівській областях. Зокрема 3 лютого російські диверсанти намагалися прорватися у Сумську область.

Російська ДРГ намагалася прорватися в Сумську область

Ввечері 3 лютого на підступах до Глухівської громади бійці одного з опорних пунктів помітили рух озброєної групи у складі десяти осіб. Це виявилася російська ДРГ.

Тоді українські бійці вступили з окупантами в бій. Він тривав приблизно півтори години. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що завдяки діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону. Відомо, що ворог зазнав втрат.