У Києві шукають 13-річного Гліба Кашперського: втік від бабусі, поїхав у невідомому напрямку

Столичні поліцейські розшукують 13-річного хлопчика. Дорогою до школи на проспекті Правди Гліб Кашперський втік від бабусі, сів у транспортний засіб та поїхав у невідомому напрямку.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло вранці 11 січня. Правоохоронці просять допомогти встановити місце знаходження хлопчика.

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У Києві шукають хлопчика

У поліції повідомили, що розшукують Гліба Кашперського 04.10.2010 року народження. Хлопчик зростом 146 сантиметрів, середньої тілобудови. Має русяве волосся та в окулярах.

Шукають Гліба Кашперського / Фото з соцмереж поліції Києва

Гліб одягнений у синю куртку, синю шапку з червоними автобусами, зелені штани, має темно-зелений рюкзак.

Хлопчик не розмовляє. Особлива увага водіям та пасажирам громадського транспорту – малолітній любить кататись по місту. Окрім цього може перебувати в закладах громадського харчування або дитячих кімнатах,

– зазначили в поліції Києва.

Додали, що на розшук дитини орієнтований увесь особовий склад Подільського управління поліції, патрульна поліція та інші оперативні служби.

У Львові знайшли маленького хлопчика

Нещодавно, 9 січня, у Львові шукали 6-річну дитину. Хлопчик вийшов зі школи та зник.

На щастя, вже через годину його знайшли в селі Сокільники.

Поліцейські розповіли, що у 10-градусний мороз дитина пройшла близько 7,5 кілометра.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце перебування дитини, поліцейські просять повідомляти за номеромабо