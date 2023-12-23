Київ засипає снігом, видимість обмежена: кадри із засніженої столиці

Київ вдень 23 грудня накрив снігопад. Він закінчився доволі швидко, однак відрізнявся своєю інтенсивністю.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що Київ накрив сильний снігопад. Через це місцями видимість на вулицях дуже погіршилась, передає 24 Канал.

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Снігопад тривав недовго

Приблизно о 13:00 столицю накрив снігопад. Місцями майже неможливо було побачити, що відбувається на відстані двох метрів. Варто додати, що сніг йшов близько 15 – 20 хвилин, проте столиця одразу "побіліла".

У Києві пройшов снігопад: дивіться відео

Далося взнаки і те, що перед цим температура або була плюсовою, або трималась на нулі, адже погода буда більше весняною, ніж зимовою. Сніг швидко покрив дороги та всі інші поверхні. Варто зазначити, що він був дрібним, але інтенсивним.

Столицю засипало снігом: дивіться відео

Водночас снігопад не був тривалим, але суттєво вплинув на видимість на дорогах. У цей час потрібно було бути особливо обережними, адже можна було наразити себе на небезпеку. Розгледіти будь-що було дуже важко через те, що сніг став такою собі завісою.



Сніг суттєво вплинув на видимість / OBOZ.UA

Негода у Києві принесла певні незручності, однак жодних серйозних наслідків наразі немає. Однак виглядав снігопад доволі атмосферно. Столиця зустріне Різдво зі справжнім зимовим настроєм.

У Києві пройшов сніг: дивіться відео

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