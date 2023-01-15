Дефіцит величезний – можуть бути екстрені відключення: у Києві жахлива ситуація зі світлом
Джерело:Yasno
У Києві після ракетної атаки 14 січня складна ситуація з електроенергією. У столиці через дефіцит енергії можуть бути екстрені відключення.
Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко. Він повідомив, що після масованої атаки Росії в енергосистемі величезний дефіцит генерації.
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У Yasno заявили про значні руйнування
Унаслідок пошкоджень не працює низка ТЕС. "Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо", – написав Коваленко.
Гендиректор Yasno заявив, що проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема.
"Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати", – додав він.
Повідомляється, що оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Саме тому можуть застосовувати екстрені відключення. Водночас критична інфраструктура має бути заживлена.
Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими,
– резюмував Коваленко.
Росія атакувала Київ
- Російські окупанти 14 січня атакували Київ ракетами. Ворог атакував Дніпровський район, а також уламки ракети впали у Голосіївському районі. Вибухи у Києві пролунали ще до оголошення повітряної тривоги.
- Такі випадки трапляються при застосуванні ворогом балістики або С-300, які летять за балістичною траєкторією. Росіяни запускали ракети з північного напрямку. Пуски були недалеко від кордону, тому ракети долетіли до столиці дуже швидко – за лічені хвилини. Україні немає необхідних засобів для збиття таких ракет.
- У Києві росіяни уразили об'єкт критичної інфраструктури. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що під час ранкової атаки було влучання у житлову забудову в селі Копилів Київської області. У будинках місцевих мешканців повибивало вікна. Унаслідок обстрілу Києва та області немає постраждалих.