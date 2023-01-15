Дефіцит величезний – можуть бути екстрені відключення: у Києві жахлива ситуація зі світлом

У Києві після ракетної атаки 14 січня складна ситуація з електроенергією. У столиці через дефіцит енергії можуть бути екстрені відключення.

Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко. Він повідомив, що після масованої атаки Росії в енергосистемі величезний дефіцит генерації.

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У Yasno заявили про значні руйнування

Унаслідок пошкоджень не працює низка ТЕС. "Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо", – написав Коваленко.

Гендиректор Yasno заявив, що проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема.

"Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати", – додав він.

Повідомляється, що оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Саме тому можуть застосовувати екстрені відключення. Водночас критична інфраструктура має бути заживлена.

Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими,

– резюмував Коваленко.

Росія атакувала Київ