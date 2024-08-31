У Києві у Солом'янському районі – масштабна пожежа в багатоповерхівці: що кажуть в КМВА

У Києві вдень 31 серпня спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку у Солом'янському районі. На місце події виїхали всі необхідні служби.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили займання у столиці. До цього про вогонь і дим писали місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про пожежу у Солом'янському районі

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що в Солом’янському районі на даху 5-поверхового житлового будинку спалахнула пожежа. Ранг пожежі другий.

Підрозділи рятувальників опрацьовують виклик. Дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні,

– наголосив генерал.

У Київській міській державній адміністрації також зазначили, що вже триває гасіння пожежі на даху житлового будинку у Соломʼянському районі За попередньою інформацією, горить дах будинку на вулиці. Авіаконструктора Антонова. Наразі площу пожежі уточнюють.