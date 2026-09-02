У Києві спалахнула пожежа після російської атаки

Росія завдала удару по Києву. Відомо, що у місті ліквідовують пожежу, яка виникла після падіння уламків БпЛА.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про пожежу у Києві?

За словами Кличка, у Голосіївському районі столиці ліквідовують загоряння на відкритій території, яке виникло внаслідок падіння уламків БпЛА.

На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків події продовжує уточнюватися.

Зазначимо, вранці 2 вересня в українській столиці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли, що у напрямку Києва рухалися російські реактивні "Шахеди".

Нагадаємо, Київ готується до можливих тривалих блекаутів узимку та розглядає сценарій тимчасового відселення найбільш вразливих жителів. До попередніх списків увійшли понад 200 тисяч киян, серед яких маломобільні люди, люди з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. Попередню згоду на тимчасове переселення вже дали близько 2 тисяч осіб.

Напередодні окупанти завдали масованого удару по столиці. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок російської атаки на Київ загинули 8 людей, ще 7 постраждали.

У Солом'янському районі після падіння безпілотника згорів приватний будинок, постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Згодом балістичними ракетами ворог ударив по Дарницькому та Голосіївському районах: у Дарницькому загинули семеро працівників "Укрзалізниці", ще троє людей, зокрема 10-річна дитина, дістали легкі травми, а в Голосіївському районі загинула людина на території підприємства.