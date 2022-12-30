Масштабна пожежа в Києві: чоловік підпалив каністру з бензином просто-таки у себе вдома

У Києві на вулиці Степана Олійника спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Полум'я зайнялось через неадекватного чоловіка, який підпалив власну квартиру мастильними матеріалами.

У коментарі 24 Каналу речниця ДСНС Києва Світлана Водолада детально розповіла про цей інцидент. Вона зазначила, що станом на 15:00 30 грудня рятувальники повністю приборкали полум'я, а правоохоронці допитують чоловіка, що винен у пожежі.

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Чому неадекватний вирішив підпалити власну квартиру

За словами Водолаги, чоловік, який жив у багатоповерхівці, вирішив підпалити за допомогою мастильних матеріалів власну квартиру. Також він погрожував іншим людям.

Попередньо, чоловік не постраждав. Чого він вимагав, я сказати не можу, це компетенція правоохоронців,

– сказала речниця 24 Каналу.

Окрім того, у мережі згодом з'явились фото й відео цього інциденту. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав завдяки роботі рятувальників.

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Слід сказати, що, зокрема, на кадрах видно, як українські силовики витягають чоловіка з багатоповерхівки. Зауважмо, що він, очевидно, живе на першому поверсі.

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Українські рятувальники, як і українські захисники, є справжніми воїнами і їм вдається оперативно справлятися з різними надзвичайними ситуаціями. У сусідній державі-терористці, яка розв'язала проти нас війну, на щастя, усе навпаки. Варто згадати лише декілька недавніх інцидентів, пов'язаних з вогнем, які трапилися у Росії: