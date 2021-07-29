У Києві спалили Range Rover відомої блогерки: фото

29 липня 2021 , 13:01
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Джерело:

інстаграм Юлії Кошової

Невідомі підпалили елітну автівку, яка була припаркована на тротуарі біля нового житлового комплексу "Зарічний" у Києві на Осокорках. Машина належала блогерці Юлії Кошовій.

Як зазначили у ДСНС Києва, інформацію про підпал Range Rover вогнеборці отримали о 3:14. На місце події одразу ж виїхали рятувальники, які досить швидко загасили полум'я.

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Втім, передня частина позашляховика вигоріла майже повністю. Також вогонь пошкодив Mazda, яка була припаркована поруч з автівкою блогерки.

Підпал зняли на відео


Блогерка підтвердила, що її машину саме підпалили / Фото Юлії Кошової

  • Інцидент стався у той момент, коли сама Кошова відпочивала у Чорногорії. Принаймні у своєму інстаграмі жінка постить фотографії та відео з готелю Avala Resort & Villas.
  • За попередніми даними, блогерка залишила позашляховик у забороненій для паркування зоні та полетіла у відпустку. Чи стала причиною підпалу манера паркування жінки, наразі невідомо. Мотиви вчинку зловмисників зв'ясовують правоохоронці.
  • Сама Кошова каже про те, що ні з ким не сварилася та не заслуговує на таку помсту. Втім жінка має здогадки, хто міг таке зробити.
  • Також блогерка зазначила, що момент підпалу зафіксували на відео камери відеонагляду.


Крім Range Rover вогонь пошкодив ще й залишену поруч Mazda / Фото dtp.kiev.ua

На місці події працювали поліцейські, які задокументували факт знищення чужого майна. Особу ймовірного палія правоохоронці поки що не встановили.

Автор: Олексій Чибісов