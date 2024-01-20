Смертельна ДТП у Києві: легковик протаранив автобус, а потім ще інше авто

Поліція Києва 20 січня повідомила про жахливий інцидент. У Святошинському районі столиці сталася смертельна ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. На місці події працюють наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування ДТП главку поліції.

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У Києві сталася страшна аварія

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота", 1994 року народження, не впорався з керуванням транспорту. Відомо, що він здійснив зіткнення з автомобілем "Мерседес", а також автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту.

Пасажир автівки "Тойота" отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано. Наразі водія-порушника затримано,

– йдеться в повідомленні поліції.

Внаслідок аварії загинув чоловік, який знаходився на зупинці громадського транспорту.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього року або експлуатації транспорту особами, які керують.

У Святошинському районі Києва сталася смертельна ДТП / Фото Національної поліції

Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Зокрема, він може бути позбавлений права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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