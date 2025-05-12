У Києві вчитель погрожував учню 7 класу: поліція перевіряє столичний ліцей
- У Києві поліція перевіряє ліцей після відео, де вчитель погрожував учню 7 класу.
- Правоохоронці встановлюють деталі інциденту. В самому закладі середньої освіти подоводять службову перевірку.
У мережі ширили відео, на якому вчитель одного з місцевих навчальних закладів середньої освіти погрожував учню 7 класу. Правоохоронці наразі перевіряють столичний ліцей за фактом інциденту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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Що відомо про інцидент у київському ліцеї
Поліцейські розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому у стінах освітнього закладу вчитель у жорсткій формі спілкується із неповнолітнім хлопцем, обіцяючи "влаштувати темну".
Правоохоронці навідалися до навчального закладу та встановили учасників конфлікту, серед яких 12-річний учень 7 класу та вчитель ліцею,
– мовиться у повідомленні.
Після цього ювенальні поліцейські опитали вчителя, адміністрацію закладу та наразі спілкуються із неповнолітнім та його батьками.
"Встановлюються усі деталі інциденту, вирішується питання щодо правової кваліфікації", – зазначили у поліції.
Правоохоронці також підкреслили, що у самому ліцеї за вказаним фактом розпочато службову перевірку.
До слова, раніше у Рівному відбувся конфлікт між ученицею та вчителем. Неповнолітня вдарила викладача циркулем у плече після його зауваження щодо користування телефоном під час уроку.