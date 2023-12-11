В Києві стався обвал ґрунту: є загиблий та поранений

У Печерському районі Києва під час ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Внаслідок цього загинув чоловік, ще один травмувався.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 11 грудня. Він розповів більше деталей про наслідки, а також стан другого потерпілого.

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За словами Попко, пораненого госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні.

У КМВА також повідомили, що наразі тривають роботи по розбору завалу. Зокрема, на місце події виїхали та працюють співробітники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП та медики.

У поліції Києва повідомили, що вони отримали інформацію про травмування людей на будівництві у Печерському районі. Зазначають, що правоохоронці з'ясовують обставини події.

За попередньою інформацією, під час будівельних робіт стався обвал стіни, в наслідок чого один будівельник загинув, ще один травмований, йому надається медична допомога,

– повідомили в поліції.

Зазначають, що після з'ясування всіх обставин буде вирішено питання щодо кваліфікації зазначеної події.



У Печерському районі столиці стався обвал ґрунту / Фото Нацполіції Києва

Імовірні причини обвалу

Згодом у КМДА уточнили, що обвал стався на вулиці Лютеранська, 7/10. Щодо стану потерпілого, там зазначили, що його госпіталізовано із травмою, про її складність та стан чоловіка наразі уточнень не було.

"Як пояснили в Печерській РДА, що виступає замовником ремонтних робіт, під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вулиці Лютеранській, 7/10, одна зі стін обвалилася", – додали в міській адміністрації.

Хто виконував ремонтні роботи

Наголошують, що ремонт проходить відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації і ТОВ "ЛКБУД".

А проєктно-кошторисну документацію розробило товариство "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН". Роботи з капітального виконували 4 працівники підрядної організації.

Розпочато розслідування

За фактом обвалу і загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Щоправда, за даними прокуратури, унаслідок обвалу, окрім загиблого, постраждали ще троє людей, а не одна особа, як про це повідомили раніше.

"За попередніми даними, 11 грудня 2023 року під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту підпірної стіни стався обвал конструкції. Внаслідок отриманих травм один з робітників загинув на місці, ще трьох госпіталізовано до лікарні", – повідомили у Київській прокуратурі.



Слідчі дії для встановлення всіх обставин події тривають.

. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 272 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.