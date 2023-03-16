У Києві стався вибух у дворі багатоповерхівки

В Оболонському районі Києва стався вибух у дворі багатоповерхівки. Як виявилося, причиною була пожежа в автомобілі.

16 березня на вулиці Прирічній пролунав вибух. Стало відомо, що у дворі багатоповерхівки загорівся автомобіль. У пресслужбі ДСНС Києва прокоментували інцидент для 24 Каналу.

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У Києві загорівся та вибухнув автомобіль

Місцеві жителі повідомили на гарячу лінію ДСНС про пожежу в одному з дворів багатоповерхівки. Під час того, як автомобіль палав, пролунав вибух. На місце події оперативно прибули рятувальники й погасили пожежу.

У пресслужбі ДСНС заявили, що це була рядова пожежа й приводу для хвилювань немає. Під час горіння автомобіля могли "вибухнути" колеса, також характерний звук може спричинити при займанні пластик або автомагнітола.

Жертв чи постраждалих під час інциденту немає. Обставини та причини загоряння автомобіля встановлять правоохоронці.

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