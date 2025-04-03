У Києві стався вибух на ринку: одна людина загинула, ще одна – поранена
- На ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух. Одна людина загинула, друга травмована. Пораненого чоловіка госпіталізували.
- В КМДА повідомили, що за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.
В Деснянському районі столиці в четвер, 3 квітня, стався вибух на ринку. Внаслідок цього загинула людина.
Поліціянти встановлюють обставини події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
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Вибух на ринку у Києві
Інформація про вибух на ринку надійшла до Деснянського управління поліції. Відомо, що на місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.
В КМДА вказали, що вибух стався на ринку "Юність" у Деснянському районі.
Одна людина загинула, друга – зазнала поранення,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що пораненого чоловіка госпіталізували.
"За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон", – повідомили в КМДА.
Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.
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Нагадаємо, що у Кривому Розі вночі 31 березня пролунав вибух. Як виявилося, чоловік просто посеред вулиці підірвав гранату.
Поліція затримала підозрюваного.