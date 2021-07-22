Біля парку Партизанської слави: у Києві стихійні торгівці викинули ящики з зіпсованими фруктами

22 липня 2021 , 22:24
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Джерело:

Kyiv Media

Мешканці Харківського масиву скаржаться на жахливий запах, який йде від десятків ящиків з фруктами. Їх, ймовірно, викинули люди, які облаштували незаконну торгівлю неподалік.

За словами місцевих мешканців, в такий спосіб недобросовісні продавці утилізовують фрукти, які втратили товарний вигляд та не продаються. Наразі у лісі на забрудненій ділянці гниють фрукти та літають мухи та бджоли.

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Хто прибиратиме сміття, наразі невідомо.

Ящики з зіпсованими фруктами можна побачити по всьому Києву


Зловмисники залишили десятки кіло фруктів посеред лісу / Скриншот з відео телеканалу "Київ"

  • Журналістка телеканалу "Київ" побувала на місці інциденту та побачила купу запліснявілих персиків та гілок винограду, розкиданих на галявинці лісу.
  • За приблизними підрахунками зловмисники викинули до 100 кілограмів фруктів. 
  • Місцеві мешканці кажуть, що, ймовірно, зіпсовані фрукти привезли з Дарницького ринку, який розташований неподалік.


Від ящиків жахливо смердить /Скриншот з відео телеканалу "Київ"

Подібну картину з викинутими ящиками та зіпсованими фруктами чи овочами можна побачити фактично на кожному місці Києва, де масово працюють стихійні торговці. Зокрема, під шляхопроводами на Позняках та Осокорках, а також на Русанівці, Оболоні та в інших ділянках столиці.
Автор: Олексій Чибісов