Біля парку Партизанської слави: у Києві стихійні торгівці викинули ящики з зіпсованими фруктами
22 липня 2021 , 22:24Читать новость на русском
Джерело:Kyiv Media
Мешканці Харківського масиву скаржаться на жахливий запах, який йде від десятків ящиків з фруктами. Їх, ймовірно, викинули люди, які облаштували незаконну торгівлю неподалік.
За словами місцевих мешканців, в такий спосіб недобросовісні продавці утилізовують фрукти, які втратили товарний вигляд та не продаються. Наразі у лісі на забрудненій ділянці гниють фрукти та літають мухи та бджоли.
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Хто прибиратиме сміття, наразі невідомо.
Ящики з зіпсованими фруктами можна побачити по всьому Києву
Зловмисники залишили десятки кіло фруктів посеред лісу / Скриншот з відео телеканалу "Київ"
- Журналістка телеканалу "Київ" побувала на місці інциденту та побачила купу запліснявілих персиків та гілок винограду, розкиданих на галявинці лісу.
- За приблизними підрахунками зловмисники викинули до 100 кілограмів фруктів.
- Місцеві мешканці кажуть, що, ймовірно, зіпсовані фрукти привезли з Дарницького ринку, який розташований неподалік.
Від ящиків жахливо смердить /Скриншот з відео телеканалу "Київ"