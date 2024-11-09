У Києві на чоловіка впала стіна вагою 500 кілограмів: відео

Надзвичайна ситуація сталася у Шевченківському районі столиці. Там на чоловіка впала стіна вагою у кілька сотень кілограмів.

9 листопада о першій половині дня на вулиці Євгена Чикаленка під час ремонтних робіт на одного з працівників обвалилася стіна, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Небезпечний випадок

Зазначається, що у двоповерховому житловому будинку відбувався ремонт, коли трапився інцидент. Працівникові затисло ногу.

За допомогою рятувального обладнання чоловіка було деблоковано та передано медичним працівникам з подальшою госпіталізацією до лікарні.

Надзвичайна ситуація у Києві / Фото ДСНС

Порятунок чоловіка з-під завалів: дивіться відео ДСНС

До слова, нещодавно у Києві на Берестейському проспекті сталася пожежа в ресторані "Євразія".