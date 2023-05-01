У київському кафе поставили столики з написом "Азовсталь": після скандалу їх прибрали

У центрі Києва у новому закладі на одному зі столиків був великий напис "Азовсталь". Через це спалахнув скандал.

Людей обурило таке використання цього історичного слова, адже захисники "Азовсталі" до останнього стояли проти російських окупантів та потрапили в полон. Після реакції людей в закладі відреагували.

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Що відомо про скандал з написом

Побачивши фото, я "прифігів", та вирішив не робити поспішних висновків і прочитати, що ж стоїть за цим. Але на словах "поки ви смакуватимете котлетою по-київськи" таки "випав в осад",

– написав користувач Всеволод Поліщук.

Він також висловив сподівання на те, що історія потягне за собою потужну допомогу Збройним Силам України та шалений проєкт, аби витягнути усіх "сталевих" із полону.

Варто зазначити, що заклад вже видалив допис з фотографією стола.



У Києві заклад написав на столі "Азовсталь" / Скриншот Всеволода Поліщука

Що заявили у закладі

У кафе відреагували на обурення людей та перепросили. Там запевнили, що вони ще не відкрились і цього стола у закладі не буде.

Розуміємо, що не достатньо розказали про наші пріоритети та нашу мету заради якої ми створили простір. І що нами керувало,

– пояснили в інстаграмі закладу.

Також там запевнили, що такі символи, як Азовсталь, не дають забути, кому треба дякувати за ще один прожитий день.

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