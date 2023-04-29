У Києві створили мурал на честь розстріляного українського полоненого

29 квітня відбулось офіційне відкриття муралу на одній з будівель Верховної Ради на вулиці Банковій. Його створив французький художник Крістіан Ґуемі.

Цю роботу присвятили пам'яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів "Слава Україні".

Дивіться також Окупанти зухвало та жорстоко розстріляли українського полоненого: усе, що відомо про трагедію

Образ Героя увіковічили на урядовій будівлі

На відкритті муралу була присутня мати загиблого Героя Параска Демчук. Глава Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що ця робота – це вияв шани незламності нашим героям.

У Києві створили мурал на честь Олександра Мацієвського / Фото ВР

У Верховній Раді додають, що під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Ґуемі. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві.

Зазначають, що це не перша робота французького художника в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Нагадаємо, що відомий фінський художник Кай Стенвалл намалював Олександра Мацієвського в останні секунди життя. Картину військового, якого розстріляли росіяни, митець назвав "Пам'яті українського Героя".

Що відомо про страту Олександра Мацієвського