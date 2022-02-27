Кличко працює над гуманітарним штабом для допомоги киянам

У столиці буде гуманітарний штаб для киян, які потребують допомогу. Наразі опрацьовують логістику.

Про це повідомив Віталій Кличко. За словами мера столиці, детальніша інформація буде згодом, адже зараз лиш відбувається процес створення.

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Кличко: Зберігаймо витримку

Найближчим часом мають оприлюднити контакти для збору допомоги і волонтерів. Також з'явиться інформація про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога.

Я прошу всіх зберігати витримку. Залишатися вдома або в укриттях. Військові, поліція, нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто,

– заспокоїв міський голова Києва.

Кличко подякував киянам та бізнесу, які хочуть або вже зголосилися допомогти чим можуть, зокрема й у створенні гуманітарного штабу. "Аби Київ вистояв", – додав він.



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