У Києві також чутно вибухи

3 травня 2022 , 20:38
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Джерело:

єТривога

Майже на всій території України оголосили повітряну тривогу. У столиці теж чутно вибухи.

Відповідну інформацію повідомляють ЗМІ. Про це стало відомо орієнтовно о 20:34. 

Важливо Усім в укриття: повітряна тривога у багатьох областях повітряна тривога

У Києві чутно вибухи

Київ. ЗМІ повідомляють про вибухи. Будьте обережні!
– мовиться у повідомленні.   

Варто згадати, що влада просить людей перебувати в укриттях. Адже вибухи лунають у багатьох регіонах України. Їх чутно у Львівській, Одеській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Київській областях. 

Коротко про ситуацію в областях

  • Орієнтовно о 19:00 3 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Тому всім людям потрібно перебувати в укриттях до відбою. 
  • Згодом приблизно о 20:13 стало відомо про вибухи у Вінниці, Львові, Києві, а також на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій країні. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та надалі залишатись в укриттях.
  • Станом на 20:50 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що, за попередньою інформацією, по Львову завдали декілька ракетних ударів. Через це в частині міста є перебої з електропостачанням.

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Автор: Діана Квасневська