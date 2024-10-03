Компанія-виробник БпЛА заявила, що їхнього головного інженера "викрали ТЦК"

Головного інженера компанії Ptashka Drones, яка виробляє FPV-дрони для військових, забрали працівники територіального центру комплектування, коли той йшов на роботу.

Про це пресслужба компанії розповіла у своєму телеграм-каналі.

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У Києві компанія Ptashka Drones повідомила про "викрадення" їхнього головного інженера працівниками ТЦК

ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи,

– ідеться в повідомленні компанії.

Там розповіли, що до критичності та бронювання залишилось менше тижня. В компанії додали, що інженер офіційно працевлаштований, у них є довідки про цивільно-правові зобов'язання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів.

"Показали всі документи, пояснили ситуацію. Але Голосіївський ТЦК міста Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей "стрілець" буде кориснішим", – резюмували там.