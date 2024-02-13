Київ накрив потужний туман: кадри з міста

Київ вже другий день поспіль накрив потужний туман. Синоптики оголосили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий.

Видимість становить всього 200 – 500 метрів. Водіїв та пішоходів попереджали, що погіршення погоди вплине на ситуацію на дорогах, пише 24 Канал.

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У Києві потужний туман

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. Вночі та вранці 13 лютого туман, видимість 200 – 500 метрів. I рівень небезпечності,

– попередили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики також зазначили, що може бути порушений рух транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Київ накрив потужний туман: дивіться відео

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Сильний туман у Києві / Фото "Реальний Київ", vitakyiv

Перед цим, 12 лютого, у Києві була аналогічна погода – Київська міська державна адміністрація попереджала про видимість не більше 200 – 500 метрів. Тоді водіїв закликали:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Щодо пішоходів, то їм також варто бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та в темну пору.

Одесу також накрив туман

В Одесі та Одеській області 13 лютого 2024 року також прогнозують туман. Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів попередив про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

Туман буде протягом всієї доби. У регіоні прогнозують видимість 200 – 500 метрів, вітер південно-східний, 9 – 14 метрів за секунду.

На Одещині також буде хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень – 9 – 14 градусів тепла, в Одесі – вночі 5 – 7 градусів тепла, вдень – 9 – 11.

Істотних опадів не прогнозують. Тільки місцями протягом дня невеликий дощ.

У вівторок, 13 лютого 2024 року, синоптики прогнозували у Київській області вночі помірний, вдень – невеликий дощ. Місцями туман, вітер південний 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3 – 8 градусів, вдень – 5 – 10, у столиці буде 5 – 7 градусів тепла вночі та 7 – 9 – вдень.