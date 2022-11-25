Кого Росія збирається перемогти: мережу розірвала реакція киян на увімкнення світла

Українці – незламна нація. Ці слова вкотре підтвердили відео з Києва, де вперше за 2 доби увімкнули світло. Реакція киян на електроенергію підірвала мережу.

Ввечері 24 листопада в одному з житлових комплексів столиці відновили електроенергію. Відео з місця події поширили місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.

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Як кияни реагують на увімкнення світла

Реакція мешканців столиці на увімкнення світла просто вражає. Люди повиходили на балкони й вирішили розділити з сусідами радість від того, що їхні домівки нарешті зі світлом. Кияни вигукували славнозвісну пісню "Путін ху*ло", співали гімн України та кричали "Слава Україні".

Усе це відбувалося на тлі багатоповерхівок, у яких нарешті відновили світло. Ця незламність українців вкотре показує, що Росія ніколи нас не подолає, адже краще – без світла, але й без окупантів.

У Києві люди співали "Путін ху*ло" після подачі електроенергії: відео

На тлі виспівувань чулися радісні крики людей. Цілий ЖК пізно ввечері перетворився на одну велику вечірку.

Кияни радіють увімкненню світла: відео

У Києві люди співали гімн після того, як у них увімкнули світло: відео

Київ – без світла: останні новини

Після того, як 23 листопада росіяни здійснили ще одну масштабну ракетну атаку по інфраструктурі нашої країни, майже вся Україна опинилася без світла.

У багатьох містах до вечора вдалося відновили електропостачання, однак не у Києві.

Зранку 24 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 70% міста перебувають без світла, а водопостачання відновили лише на лівому березі. Енергетики працювали цілу ніч, однак ситуація – критична.

Ввечері того ж дня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що світло у Києві вмикатимуть лише на 2 – 3 години. Таке обмеження діятиме доти, поки не вдасться збільшити обсяг виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

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