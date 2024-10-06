У Києві та області знову вибухи під час атаки "Шахедів": працює ППО

У Києві пізно ввечері 5 жовтня пролунали вибухи. А потім і вночі 6 жовтня. У столиці працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляв мер Києва Віталій Кличко та КМВА. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух БпЛА у напрямку столиці.

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У Києві пролунали вибухи

Пізно ввечері 5 жовтня Росія традиційно запустила дрони-камікадзе типу "Шахед". Ударні БпЛА рухаються з різних напрямків, і частину дронів ворог спрямував на Київ.

Через російську атаку повітряну тривогу у столиці оголосили о 22:18. Ворожі безпілотники й раніше фіксували на Київщині, однак згодом вони почали рухатися в напрямку столиці.

О 22:17 Повітряні сили попередили, що БпЛА рухаються в напрямку Києва зі східного напрямку. За кілька хвилин у столиці пролунали вибухи. Як повідомив мер міста, це спрацювала ППО.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– мовиться у повідомленні Кличка.

Відбій у Києві дали о 00:12.

Повторну тривогу у Києві оголосили буквально через годину, після 1 ночі. А близько 3 години влада повідомила, що у столиці знову працює ППО та чутно вибухи. На щастя, кількість ворожих безпілотників невпинно зменшується.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, атаку дронами-камікадзе та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Вибухи пролунали й в Київській області

Пізно ввечері вибухи пролунали й у Київській області. О 22:37 Київська ОВА попередила, що у повітряному просторі зафіксували безпілотники – в області працює ППО.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в ОВА.

Те ж саме сталося і вночі 6 жовтня, коли до Київської області залетіли нові групи БпЛА ворога. Станом на 3 ранку моніторингові спільноти нараховували в українському небі ще близько 10 дронів.

Водночас українцям нагадали, що варто дотримуватися інформаційної тиші. Не варто фіксувати та публікувати у мережі роботу українських захисників, адже цим може скористатися ворог.