Правоохоронці встановили, хто кинув страйкбольну гранату на футбольний майданчик у Києві

У Солом’янському районі Києва учора, 10 вересня, вибухнула страйкбольна граната. Правоохоронці з'ясували, що на футбольний майданчик її кинув 16-річний хлопець.

Правоохоронці розповіли, що підліток проживає неподалік від місця інциденту. Свої дії він пояснив тим, щоб просто "хотів пожартувати".

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Хто кинув страйкбольну гранату на футбольний майданчик у Києві

Учора, 10 вересня, на футбольному майданчику в Солом’янському районі Києва вибухнула страйкбольна граната. Інцидент трапився близько 19:30.

Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік,

– поділилися правоохоронці.

З'ясувалося, що юнак придбав боєприпас місяць тому. Свій вчинок він пояснив тим, що просто хотів пожартувати та налякати присутніх.

Наразі з підлітком та його батьками спілкуються правоохоронці. За даним фактом прозпочато кримінальне провадження за хуліганство. Юнак може отримати до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху гранати за допомогою до лікарів звернувся 17-річний хлопець із гострою реакцією на стрес. Інших постраждалих немає.